È stata presentata a Terni la seconda edizione del Terni Summer Fest, il progetto ideato da LVF con la direzione artistica di Davide Sacco, in collaborazione con il Comune di Terni e con il contributo della fondazione Carit. Dal 8 luglio al 4 settembre, il festival porterà cultura, musica e spettacolo in due luoghi simbolici: il Teatro Romano di Carsulae e piazza della Repubblica.

«Abbiamo lavorato con impegno, passione e visione – ha detto l’assessore alla cultura Michela Bordoni – per offrire alla città una nuova stagione all’altezza delle aspettative. Un’estate ricca di appuntamenti culturali, musicali e artistici, pensata per essere davvero alla portata di tutti». Il cuore della manifestazione sarà ancora una volta lo scenario unico di Carsulae, «uno dei luoghi più affascinanti del nostro patrimonio archeologico», ma il centro cittadino sarà protagonista grazie a spettacoli di strada e performance di grande qualità.

La rassegna al Teatro Romano inizierà l’11 luglio con ‘Il canto degli esclusi’, una toccante performance dedicata ad Alda Merini, con Alessio Boni e Marcello Prayer. Il 18 luglio sarà la volta della comicità di Paola Minaccioni con ‘La vita è bella? No, è un tipo’, mentre Giobbe Covatta salirà sul palco il 2 agosto con ’70. Riassunto delle puntate precedenti’. Il 30 agosto arriverà Stefano Fresi con ‘Dell’amore, della guerra e degli ultimi’, uno spettacolo emozionante e intenso. A chiudere la rassegna, il 4 settembre, lo show musicale ‘Terni suona Lucio Battisti’, il format della Temporary Band che rende omaggio all’indimenticato cantautore italiano. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 20.45.

Gli eventi in piazza della Repubblica, completamente gratuiti, inizieranno l’8 luglio con il Circo Puntino e lo spettacolo ‘Da cosa nasce cosa’ (repliche alle 19 e alle 21.30), tra acrobazie e giocoleria. Il 31 luglio e il 1° agosto arriverà uno dei momenti più suggestivi del cartellone: ‘La dinamica del controvento’, progetto poetico di Teatro Necessario, che permetterà agli spettatori di salire su un tappeto volante, sospinti dalla musica di un pianoforte a mezz’aria. Il 13 agosto si ride con lo show comico ‘Unnico & Yaya’, con una simpatica cagnolina artista al centro della scena. Gran finale il 26 agosto con lo spettacolo di bolle ‘L’uomo nella bolla’, seguito dalla sognante ‘Tempesta di bolle’, che trasformerà la piazza in un’esperienza magica, per adulti e bambini.

«Come già nella prima edizione – ha aggiunto l’assessore Bordoni – siamo certi che la qualità dell’offerta saprà attirare non solo i cittadini di Terni, ma anche tanti visitatori da fuori città. Crediamo nella cultura come strumento di inclusione, crescita e coesione sociale: questa è la direzione in cui continuiamo a investire». Sulla stessa linea anche l’assessore Alessandra Salinetti: «La nostra amministrazione è aperta alla cultura e agli eventi. Il Summer Fest non è solo un calendario, ma momenti di condivisione, anche per i turisti. Sosteniamo gli artisti di strada e crediamo in iniziative che portano bellezza, leggerezza e incontro nelle piazze». I biglietti per gli spettacoli a pagamento sono disponibili su www.ticketitalia.com.