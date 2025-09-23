È stata presentata martedì mattina presso la Provicia di Terni la quinta edizione di Supercarslot, evento organizzato dall’associazione Autodepocaeventi che si svolgerà dal 3 al 5 ottobre prossimi. Il via il 3 con il briefing fissato per le 19 presso l’Hotel Valentino, dove verrà presentato nei dettagli l’evento agli iscritti e saranno svelati i dettagli inediti, sempre diversi ad ogni edizione.

Ad aprire la conferenza stampa è stato il vice presidente della Provincia, Francesco Maria Ferranti. «Supercarslot – ha dichiarato – ha un valore per Terni e per il territorio, sia dal punto di vista turistico che economico. Terni ha un forte legame con i motori, potendo vantare, fra gli altri, due grandi campioni come Liberati e Borzacchini ed ha anche un museo importante sul quale stiamo lavorando per trovare una sede adeguata per valorizzarlo ulteriormente. Il sostegno delle istituzioni – ha concluso Ferranti – è molto importante ai fini della creazione di un brand Umbria che riunisca sotto un’unica cabina di regia i tanti eventi della nostra regione».

L’assessore allo sport del Comune di Terni, Marco Schenardi, ha ringraziato gli organizzatori «sia per la qualità dell’evento che per la disponibilità ad intrecciarlo con le celebrazioni dei 100 anni della Ternana Calcio. Entrambi – ha spiegato – diventano valore aggiunto reciproco», rendendo nota la volontà del Comune di trovare «forme di collaborazione con i tanti collezionisti privati che nel campo dei motori possono diventare un ulteriore veicolo di cultura e promozione, attraverso il fascino e la bellezza di questi mezzi».

Francesco Falciola, presidente di Autodepocaeventi ha rivolto un ringraziamento «alla Provincia e al Comune di Terni per il supporto assicurato all’iniziativa» ed ha annunciato le novità di quest’anno: «Una sfilata dinamica a Montefranco in piena sicurezza – ha sottolineato – e la sezione green che proporrà mezzi a motore elettrico. La prima auto che tocco i 100 chilometri orari era alimentata elettricamente». Alla conferenza stampa c’erano anche Maurizio Speziali, past president dell’Automotoclub storico italiano (Asi), Francesco Mastrandrea, ingegnere esperto di motori green, Piergiorgio Castelli, titolare dell’omonima collezione di moto e auto d’epoca, e Gabriele Di Marina, giurista aeronautico.

Il programma

Sabato 4 ottobre. Fin dalle ore 8 le auto verranno predisposte per la partenza in via Roma, piazza Europa e piazza della Repubblica. Le iscrizioni verranno perfezionate nei locali della gioielleria Saya di via Roma, partner dell’evento fin dalla prima edizione, mentre la partenza verrà data ad ogni singola auto per poi raggiungere Narni nella cornice di piazza dei Priori dove il corteo sosterà. Seguirà una degustazione dedicata in una vicina cantina. Partenza in direzione San Gemini con sosta dei veicoli in piazza del Duomo e pranzo tipico presso la taverna ‘Malanotte’. Al temine di nuovo a bordo direzione piazzale Byron dove le auto potranno eccezionalmente accedere per uno shooting fotografico al cospetto della Cascata delle Marmore. Nel pomeriggio ritorno a Terni per la sfilata nel centro storico al cospetto della giuria nel relax dell’aperitivo offerto dal partner ‘Bogart’. Al termine i partecipanti raggiungeranno piazza Tacito dove le auto sosteranno per la cena presso il ‘Met’.

Domenica 5 ottobre. Partenza dal centro storico direzione Arrone fino a Montefranco nel format ‘Umbria parade’: le auto, lasciata la Valnerina, verranno incolonnate per partire allo sventolare della bandiera tricolore, una ad una, fino a raggiungere Montefranco lungo la strada chiusa al traffico. Al termine si ripeterà lo stesso ‘slot’, quindi degustazione tipica e nuova partenza in direzione Castellonalto di Ferentillo per fruire di un altro tratto di strada riservato in via esclusiva ai partecipanti. Pranzo finale, riconoscimenti e premiazioni nella cornice del lago di Piediluco. Nel pomeriggio visita facoltativa alla ‘Collezione Castelli’ di Termine di Stroncone, collezione di auto, moto e automobilia inserita nel circuito museale dell’Automotoclub storico italiano.

Le novità dell’edizione 2025. Ospite d’onore e presidente di giuria è Simone Bertolero, una leggenda nel mondo delle auto d’epoca, giovanissimo inizia a lavorare per Ferrari e Bugatti quindi, seguendo la passione del padre Luciano, fondatore nel 1969 di ‘Autoclassic’, si dedica alle auto d’epoca ideando e realizzando eventi di assoluto rilievo internazionale come ‘Poltu Quatu Classic’. Supercarslot 2025 non solo emozioni di guida ma anche opportunità di confronto sui temi attuali come il ciclo di vita delle batterie, l’approvvigionamento delle materie prime, l’impatto sulla rete elettrica e il futuro del piacere di guida in ottica ‘green’.

La quinta edizione coinvolgerà infatti – ecco l’inedito 2025 – i veicoli a propulsione elettrica ed ibrida, a due e quattro ruote, con l’obiettivo di creare un ponte tra la gloriosa storia del motorismo e le frontiere della mobilità sostenibile. Contrariamente alla percezione comune, l’alba della motorizzazione fu a trazione elettrica. I primi prototipi di veicoli alimentati a batteria risalgono infatti al 1828, quasi due secoli fa. Fino agli inizi del 1900, specialmente negli Stati Uniti, le automobili elettriche erano una presenza consolidata e, in ambito urbano, più diffuse dei modelli con motore a combustione, apprezzate per la loro silenziosità, pulizia e facilità di guida in un’epoca in cui l’avviamento a manovella rendeva i veicoli a benzina complessi e faticosi da utilizzare. Questa pionieristica fase storica vide nascere veri e propri miti, come la ‘Jamais Contente’, la prima automobile a superare la barriera dei 100 km/h nel 1899, spinta proprio da un motore elettrico. La sezione green è stata presentata in conferenza stampa da Francesco Mastrandrea, esperto di e-mobility, appassionato di auto d’epoca con un passato da ingegnere di pista in superbike, convinto che l’integrazione tra tradizione motoristica e nuove tecnologie rappresenti un’opportunità di crescita tecnica condivisa.

Un focus particolare riguarderà inoltre la Ferrari 308 GTB in occasione del cinquantesimo della presentazione di questo strepitoso modello che rese vecchie in un istante le supercar della concorrenza. Disegnata ‘a mano libera’ dallo storico designer Leonardo Fioravanti, presenta una linea che rimarrà sempre attuale. Le 308 GTB partecipanti verranno ricomprese in un’apposita categoria per l’assegnazione del trofeo ‘Supercarslot 308cinquanta’. Nel complesso è prevista la partecipazione di circa 30 auto selezionate tra classiche (produzione fino al 1993), youngtimer (produzione dal 1994 al 2003) e supercar (di produzione anche attuale).