Terni: tante borse di studio al ‘Casagrande-Cesi’. Anche il Rotary risponde presente

Il Rotary di Terni ancora in prima linea per sostenere i migliori studenti della città. Dal club sono state consegnate due borse di studio ad altrettanti giovani studenti meritevoli del ‘Casagrande-Cesi’ di Terni, nel corso di una cerimonia che ha visto, nel complesso, «la consegna di ben dieci borse di studio – spiega il Rotary in una nota – agli studenti che si sono distinti per merito, senso del dovere e di appartenenza, doti valoriali». La cerimonia si è svolta martedì 5 dicembre nell’auditorium del ‘Casagrande-Cesi’ alla presenza del dirigente scolastico Marina Marini, del presidente del Rotary Club di Terni Francesco Montalbano Caracci, di Vittorio Pellegrini, Luca Braconi, Antonella Pastorelli Riccetti, Laura Manni e dei responsabili delle associazioni ‘Anna Maria Moretti-Lorenzo Angelelli’, ‘Fattore Umbro’ e ‘Amici di Lucia’. Le borse di studio ‘Rotary’ sono state consegnate a Julia Iskra e Marta Giuliani, studentesse che si sono particolarmente distinte per la solidità dei valori, attestata dalla partecipazione al progetto di volontariato attivo contro il bullismo ‘Peer Tutoring’, attuato da anni in partenariato con il Rotary Club di Terni. Il progetto vede le matricole accolte da un folto gruppo di tutor, che le accompagna nel corso di tutto l’anno scolastico, aiutandole a superare difficoltà e problemi relazionali e di studio. Nella cerimonia sono state assegnate anche due borse in memoria di Alessandro Riccetti, il giovane ternano ucciso dalla valanga di neve e detriti che il 18 gennaio 2017 si è abbattuta sull’hotel Rigopiano di Farindola dove il giovane lavorava come receptionist.

I nomi degli studenti premiati

Di seguito tutte le borse istituite e i nomi degli studenti vincitori: la borsa ‘Maria Renzetti-Vittorio Pellegrini’ al miglior alunno dell’indirizzo tecnico F.Cesi per profitto e condotta: Bianca Raluca Diaconu; ‘Maria Paolucci-AEDE’ al miglior alunno dell’indirizzo tecnico F.Cesi per profitto, condotta e competenze informatiche e multimediali: Giulia Biscari; ‘Giuseppe Braconi’ ai migliori alunni dell’indirizzo tecnico F.Cesi per profitto, condotta e competenze giuridico-economiche: Federico Paris e Ludovica Nobili; ‘Marina Braconi’ a Rosa Orsini e Matteo Burgo e ‘Rotary’ a Julia Iskra e Marta Giuliani; le borse ‘Alessandro Riccetti’ ai due migliori studenti dell’indirizzo professionale Casagrande in accoglienza yuristica: Elisa Vecchietti e Riccardo Sensi; la borsa ‘Anna Maria Moretti-Lorenzo Angelelli’ al miglior voto in enogastronomia: Jahateh Abubacarr; la borsa ‘Amici di Lucia’ ai due migliori studenti dell’indirizzo professionale Casagrande in sala e vendita: Giulia Megna e Giada Volpotti; la borsa ‘Fattore Umbro’ ai migliori voti in cucina e sala all’esame di Stato: Erka Mora e Nicola Trabalza. Da menzionare infine anche i ragazzi diplomatisi con 100 e lode e premiati con borse erogate dal ministero della pubblica istruzione e gli studenti del progetto Erasmus.