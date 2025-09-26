di S.F.

C’è fretta e non poca per rispettare le tempistiche del Pnrr. Succede allora che per il teatro Verdi di Terni c’è il via libera ad un nuovo, corposo (in termini di cifre è il più rilevante finora) subappalto per il prosieguo del lavoro: entra in azione la Valeri Engineering and management srl di Gualdo Cattaneo.

La Krea ha chiesto l’autorizzazione al Comune per l’esecuzione dei lavori su impianti termici/condizionamento (148.125 euro) e interni elettrici, radiotelefonici, telefonici, televisivi (579.227 euro) per un totale di ben 727.352 euro. Costi della sicurezza compresi. Nel contempo per mercoledì mattina, 1° ottobre, è stato fissato un sopralluogo della I commissione consiliare.

La comunicazione antimafia liberatoria è stata rilasciata il 26 agosto, poi il 10 settembre è stata richiesta l’informativa antimafia (tutto previsto dal decreto legislativo 159 del 2011). Non è arrivata per ora ma c’è comunque l’autorizzazione «sotto condizione risolutiva anche in assenza dell’informazione antimafia». D’altronde è possibile – ovviamente – a livello normativo: «I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni sono corrisposti sotto condizione risolutiva», viene specificato. Si procede. Sotto le immagini allo stato attuale.