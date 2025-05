Dopo dieci anni si conclude l’avventura dell’Opificio, il locale di via del Sersimone dove in tanti – anche prima dell’epoca-Opificio – hanno trascorso serate all’insegna della musica, del divertimento, della spensieratezza. All’orizzonte c’è una nuova avventura negli dell’ex cinema Fedora di via Piemonte, ma modalità e dettagli sono ancora tutti da decifrare. E si chiude, non poteva essere altrimenti, con una grande festa in programma sabato 10 maggio, dalle 23.45. La struttura dell’Opificio torna così alla sua proprietà – la Fucine Umbre – che la utilizzerà per le proprie attività produttive.

«Dopo dieci anni di musica, emozioni, balli e abbracci, l’Opificio Club chiude le sue porte – scrive il direttore artistico dell’Opificio, Mirko Celotto, in un post -. Non si è mai pronti a dire addio. Non a un luogo che è stato casa, emozioni ed affetto per la città di Terni e non solo. Per dieci anni abbiamo acceso notti, creato ricordi, fatto vibrare i cuori, abbiamo visto nascere amicizie, amori, sogni. Abbiamo scritto la storia del sabato notte ternano dieci ininterrotti anni. Abbiamo fatto ballare i più grandi con la nostra cena spettacolo sempre sold out. Abbiamo fatto cantare e ballare i più giovani con i cantanti live e gli School Village. Abbiamo accolto tutti gli universitari il venerdì sera nel progetto Unifest e il sabato nel progetto cena firmato Lets Wine. Abbiamo unito generazioni in quello che per noi era, è e sarà per sempre casa. Ora, quel battito si ferma. È arrivato il momento di ballare tutti insieme un’ultima volta». ‘The last dance’ vedrà la musica dei dj Gió Brunetti Aldo D’Alessandro e Liukk, la voce di Jacopo Lilli e per ogni info è possibile contattare il numero 320.3540004.