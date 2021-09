Terni, torna il Concorso Casagrande: «Musica dal mondo»

di Fra.Tor.

Torna il Concorso pianistico internazionale Alessandro Casagrande, nella sua 32esima edizione. Dall’11 al 17 settembre 2022, al teatro Secci di Terni, si svolgeranno le prove pubbliche del Concorso che saranno precedute da una preselezione basata sull’esame del materiale inviato dai concorrenti dal 1° novembre al 15 dicembre 2021.

Un’eccellenza della città

«In attesa di riavere in città un teatro, continuiamo comunque a sostenere il Concorso e andiamo avanti in un percorso virtuoso», ha evidenziato il presidente della fondazione Carit Luigi Carlini. «Se riusciamo a mettere in piedi tutto questo è grazie alla sinergia di persone: la Fondazione, la Camera di commercio dell’Umbria e il Comune di Terni. Si tratta di un evento internazionale di livello che qualifica l’arte e la cultura». Per il sindaco Leonardo Latini il Concorso è «una delle eccellenze culturali della città, uno dei momenti culturali su cui Terni fonda la sua storia. Questo testimonia il legame forte che c’è tra la città e il Concorso grazie anche all’impegno della famiglia Casagrande che lo ha voluto e portato avanti negli anni e alla famiglia Benucci che ne ha preso il testimone e che porta avanti questa tradizione con passione e dedizione. E’ un palcoscenico importante per tanti pianisti che poi hanno avuto carriera importante». Anche per l’assessore alla cultura Maurizio Cecconelli si tratta di un evento che «promuove il territorio e fa girare il nome di Terni. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo, capire gli eventi e promuoverli». Infine, il vicepresidente della Camera di commercio dell’Umbria Mauro Franceschini ricorda che «la Camera di commercio dell’Umbria ha accolto l’eredità da quella che prima era la Camera di commercio di Terni. Da ternano mi fa piacere che anche la Camera dell’Umbria è ancora presente nella fondazione Casagrande. La cultura, anche nel mondo delle imprese, può generare un indotto positivo».

Il Concorso

Al vincitore del Concorso pianistico internazionale Alessandro Casagrande andranno 20 mila euro e una tournée di concerti in prestigiose istituzioni musicali. Il secondo premio sarà del valore di 8 mila euro, mentre il terzo 4 mila. Oltre a questi ci saranno dei premi speciali: ‘Premio Adriana, Franco e Marina Casagrande’ per la migliore esecuzione di un brano di Alessandro Casagrande del valore di 2 mila euro; ‘Premio Dario De Rosa’ per la migliore esecuzione della Sonata di L. van Beethoven del valore di 1.500 euro; ‘Premio del pubblico’ per la finale con orchestra del valore di 1.500 euro.