La richiesta è dell’associazione Gurdwara Singh Sabha Sahib e il Comune di Terni, da prassi, dà l’ok. Cambia la viabilità tra via del Sersimone e piazza Tacito nella giornata di domenica 5 ottobre: c’è il corteo Sikh, vale a dire la comunità religiosa che ha origine nel Punjab (India).

Viene stabilito lo stop alla circolazione per tutti i veicoli – durante il passaggio dei partecipanti – dalle 11 alle 17 lungo il percorso via del Sersimone-via Bramante*via T.O. Nobili-viale della Stazione-piazza Tacito-via Battisti-via Eroi dell’Aria. Quindi il ritorno in via del Sersimone.