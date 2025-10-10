Torna l’Expografica Trend Open House presso la Trend Srl di Terni (via Mario Corrieri 12). L’edizione autunnale è in programma il 24 e 25 ottobre prossimi per scoprire tutte le ultime tendenze in ambito di stampa e grafica. Fra le novità, la presenza di Mactac, uno dei principali marchi internazionali del settore dei materiali adesivi: un tecnico specializzato interverrà per una dimostrazione pratica e sessioni formative sull’applicazione professionale dei film adesivi. L’evento è associato anche a sconti su tutte le tecnologie presenti in azienda. Per info e registrazioni: www.expografica.it