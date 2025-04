di M.L.S.

Non solo a Natale ma anche a Pasqua. Torna Radio Pazzaglia per allietare le festività dei ternani. Dalla consolle, allestita nella vetrina della pasticceria di corso Tacito, il dj Tiziano Ribiscini farà girare la musica fino al giorno di Pasqua, note che si diffondono lungo il corso durante l’ora dello shopping e dell’aperitivo.

«Con Radio Pazzaglia – spiega Ribiscini – torniamo a sonorizzare il corso della città con il solito melting pot stilistico, ma con un taglio più primaverile fatto di grandi classici, ritmi tropicali, jazz, house, disco e succulente novità da tutto il mondo. La musica inizia alle 17 fino alle 20, in diretta dalla vetrina della pasticceria più storica della città di Terni. Tanta passione e movimento».

«Radio Pazzaglia piace molto – spiega Stefano Amici, titolare di Pazzaglia – per me come imprenditore è un modo per offrire qualcosa in più alla città che possa ulteriormente rallegrare le festività pasquali». C’è chi si ferma davanti alla vetrina e c’è anche chi balla, la musica emanata dai dischi è coinvolgente: «Sarebbe bello vedere la via principale della città sempre viva – rileva Stefano Amici -, anche noi cerchiamo di fare la nostra parte, il nostro è un brand storico da sempre profondo sostenitore delle realtà locali. Questa è una via centrale, se c’è movimento gira anche l’economia, ma a volte proprio la via principale della città rimane un po’ a sé. Noi però, come detto, cerchiamo da sempre di fare la nostra parte».