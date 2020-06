Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Terni e di personale del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria, martedì pomeriggio, sulla montagna della Croce, a Terni. Il motivo: tre giovani escursionisti non riuscivano a risalire da un canalone e, per trirarli fuori da quella situazione, è servito l’aiuto dei soccorritori. Nel giro di poco tempo sono stati recuperati, in buone condizioni e senza necessità dell’elicottero.

