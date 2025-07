di S.F.

L’estensione della destinazione d’uso turistica ricettiva prevista dalle Nta – Norme tecniche d’attuazione – all’intero complesso edilizio. Con l’obiettivo di esercitare attività di natura, appunto, ricettiva. Il tentativo riguarda il ‘Tulipano’ a Terni e ora è partita la procedura per la Valutazione ambientale strategica per procedere in tal senso.

CENTRO PER L’IMPIEGO VERSO IL TULIPANO: IN BALLO 1,7 MILIONI DI EURO

Il 6 marzo scorso la ditta interessata – di mezzo c’è, come noto, l’imprenditore Giunio Marcangeli – ha fatto istanza al Comune per il procedimento ordinario. E ora la variante urbanistica, che riguarda la torre dal 2° al 21° piano, è trasmessa alla Regione Umbria per la verifica di assoggettabilità a Vas.

LA NUOVA RAMPA DA 157 MILA EURO PER IL COMPLESSO

NEL ‘PATTO’ CON MARCANGELI ANCHE LA ROTATORIA: IL PROGETTO

Da ricordare che al momento l’opportunità riguarda l’aspetto residenziale e direzionale (tutto legato ad un atto di circa due decenni fa), con qualche cittadino che ha deciso di recente di andare a vivere in uno degli appartamenti al Tulipano. In sostanza ora si allarga al turistico-ricettivo. A firmare l’atto è il dirigente e direttore generale del Comune Claudio Carbone.