Un cantante umbro per il ‘Tributo d’autore’ 2025 programmato per il 4 luglio 2025 all’anfiteatro romano. In arrivo a Terni c’è Michele Bravi. Organizzazione in mano alle associazioni Terni Città Futura e Argoo.

«Classe 1994 e originario di Città di Castello, Michele Bravi – sottolineano gli organizzatori – è una delle voci più intense e sensibili del panorama musicale italiano. Dopo la vittoria a X Factor nel 2013, ha intrapreso un percorso artistico fatto di continua evoluzione e ricerca, che lo ha portato a distinguersi per autenticità e profondità espressiva. Ha partecipato due volte al Festival di Sanremo: nel 2017 con il brano ‘Il diario degli errori’, che lo ha consacrato al grande pubblico, e nel 2022 con ‘Inverno dei fiori’, confermando il suo stile elegante e personale».

«Il concerto del 4 luglio sarà anche un sentito omaggio alla sua terra d’origine, l’Umbria, e in particolare alla città di Terni, in uno dei luoghi più suggestivi della regione, tra storia, bellezza e memoria». Da lunedì 5 maggio biglietti in vendita circuito online ticketitalia e nei rivenditori abituali. Il ‘Tributo d’autore’ terminerà poi il 20 settembre con l’esibizione di Francesco Renga al PalaTerni.