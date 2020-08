Terni, teatro Carsulae: c’è ‘Come in un film’

Un concerto-spettacolo per omaggiare la settima arte, il cinema. Si intitola ‘Come in un film’ e andrà in scena venerdì sera – inizio alle 20.45 – al teatro romano di Carsulae: la produzione è dell’associazione Araba Fenice e vedrà tra i protagonisti l’attore Stefano de Majo e la voce del pianoforte suonato da Moira Michelini.

L’appuntamento

Con loro ci saranno le dodici voci dell’orchestra dei Talenti d’arte diretti dal giovane – è anche l’arrangiatore di tutte le parti musicate – Emanuele Stracchi. «Le appassionanti melodie – sottolinea Araba Fenice – delle colonne sonore di celebri film, saranno l’humus da cui trarrà linfa vitale l’immaginazione e soprattutto il ricordo di quelle pellicole che hanno fatto la storia del Cinema. Ed in quella onirica atmosfera, si inserirà l’attore: con i suoi monologhi e con quei dialoghi, che rafforzeranno la magia e il sogno di quello che potremo definire l‘attimo fuggente’, che ognuno di noi vorrebbe non finisse mai. ‘Come in un Film’ è anche un cammino che si snoda seguendo quello speciale luogo dell’anima, dove il sacro coabita con il profano, il dramma convive con la commedia, e dove sogno e realtà coesistono e si confondono in piena armonia. Si spengono le luci in sala, o meglio, si accendono le luci sul palcoscenico, non si sente la voce del proiettore che fa girare la pellicola, ma quella di Jack Sparrow alias Stefano de Majo che lancia l’arrembaggio alla sua ciurma. Musica miei prodi! Ancora una volta tutti insieme per rievocare la magia del grande cinema per un pubblico che la rivivrà proprio ‘Come in un film’».