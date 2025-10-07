Mercoledì 8 ottobre, dalle 9 alle 13.30 presso la biblioteca comunale di Terni, si terrà una tavola rotonda sul tema dell’allattamento. L’iniziativa, organizzata dall’assessorato al welfare e dalla direzione welfare del Comune di Terni e co-progettata nell’ambito del patto di collaborazione stipulato tra la Leche League Italia e il Comune, rappresenta un importante momento di confronto e condivisione sul tema dell’allattamento e delle possibilità di costruzione di una rete territoriale a sostegno delle famiglie. Moderatori dell’incontro saranno la dottoressa Angela Giusti, prima ricercatrice presso l’Istituto superiore di sanità-Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute, e il dottor Alberto Perra, epidemiologo, direzione sanitaria della Asl Roma5.