Terni, Valerio Venturi: esordio letterario fra thriller e horror

di A.T.

Protagonista dei suoi racconti è la notte, ‘spettatrice silente di un mondo che sotto la sua coltre è destinato a mutare’. Così Valerio Venturi, un giovane ragazzo ternano di 23 anni, si affaccia al mondo della letteratura. E questa volta non più da lettore, ma da autore di quelle storie che a lungo l’hanno tenuto col fiato sospeso. Nel suo libro, ‘Anime offuscate. Avvenimenti notturni’, Valerio ha messo insieme una serie di racconti del genere thriller-horror legati dal filo conduttore della notte che – recita la quarta di copertina – ‘osserva gli uomini, penetra nelle case, si affaccia alle finestre, li tiene d’occhio ma non dà consigli, non aiuta’. È proprio quando cala il buio che le paure dei protagonisti dei racconti prendono vita. Possono diventare presenze che animano la casa di un vecchio signore, prendere le sembianze del cadavere di una bambina che rivela scomode verità ad un medico o trasformarsi in quattro ombre che, con le loro maschere indosso, aspettano pazientemente le loro vittime. Nel libro di Valerio, l’eco di Stephen King risuona forte. È proprio grazie alla lettura delle opere del più grande scrittore contemporaneo di thriller-horror, che Valerio ha sviluppato la passione per la scrittura. Da lì, poi, la scelta di prendere Lettere moderne a Viterbo sembrava tanto naturale quanto scontata. «Vorrebbe diventare uno scrittore – rivela la fidanzata Arianna -, aveva già scritto due romanzi ma li ha voluti tenere per sé. Vivere di soli libri, al giorno d’oggi, è difficile, così ha già pronto un piano b. Dato che è appassionato anche di cinema, è probabile che voglia intraprendere la strada della critica cinematografica come scelta per la magistrale». Il libro, nelle librerie e store online dal 28 settembre, è stato pubblicato dalla Rossini editore grazie alla mediazione della sua agente letteraria, Clarissa Neri. Valerio aveva cominciato a seguirla sui social quando era una ‘book blogger’; poi ha cominciato a lavorare per la casa editrice e Valerio si è fatto avanti, facendole leggere il suo nuovo libro. Sarà proprio Clarissa a fare da relatrice alla presentazione di ‘Anime offuscate’ il 26 settembre al Centro sociale Polisportiva Rocca San Zenone.