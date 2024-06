Terni: venerdì alla ‘Feltrinelli’ l’ultimo libro di Beatrice Masci

È in programma venerdì 14 giugno, alle ore 17.30 presso la libreria Feltrinelli di via Battisti a Terni, la presentazione di ‘Nel paese di bla bla’ (ed. Sampognaro&Lupi), l’ultima opera letteraria di Beatrice Masci. L’evento vedrà la partecipazione dell’autrice e l’interpretazione di alcuni brani del libro ad opera dell’attrice Cecilia Di Giuli.

‘Nel paese di bla bla’ è un romanzo che esplora le sfide della vita moderna, tra realtà e mondo virtuale. Protagonista del libro è una madre di tre figli e moglie di Roberto, che si trova a navigare le complessità dei rapporti familiari, la comunicazione con i figli adolescenti e la pressione di un’esistenza sempre connessa. Con uno stile vivace e ironico, Beatrice Masci offre uno spaccato della vita quotidiana che risuona con la realtà di molti.

Beatrice Masci, con una carriera poliedrica che spazia dall’insegnamento al giornalismo, è nota per la sua capacità di trattare temi profondi con leggerezza e umorismo. Tra le sue opere precedenti ‘Vado a vivere in campagna. Istruzioni per l’uso’, un manuale di sopravvivenza per chi desidera trasferirsi in natura, e ‘In cammino verso Compostela’, un diario di viaggio che narra l’esperienza personale dell’autrice sul Cammino di Santiago.