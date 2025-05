«Siamo ufficialmente la prima vetrina classificata del Cantamaggio 2025! Fiori, colori e tanta magia». Ad esultare è Sharon Tarquini, titolare di Sharon Store, il negozio di moda di via Petrucci 2 a Terni: ha vinto il concorso dedicato alle più belle vetrine allestite in occasione del Cantamaggio 2025.

La premiazione si è svolta domenica a conclusione dell’edizione 2025 del Cantamaggio ternano. Al secondo posto si è classificata bomboniere gastronomiche Esse Boutique (via Carrara, 19/A) di Simone Stefanelli e al terzo La Bottega dei Tessuti (via Garibaldi, 114) di Valentina Pierantozzi.

«Grazie di cuore a chi ha creduto in noi – aggiunge Sharon sul profilo social dell’attività -, a chi ci ha supportato, a chi si è fermato ad ammirare la nostra vetrina e a chi ha reso possibile tutto questo con passione e creatività. Questo premio è per tutti voi e per la bellezza delle tradizioni che fioriscono ogni anno con il Cantamaggio». Così invece Simone Stefanelli, titolare di bomboniere gastronomiche Esse Boutique: «Siamo onorati e orgogliosi di questo premio. Abbiamo partecipato con voglia e divertimento e ci auguriamo per il futuro che l’iniziativa promossa dall’Ente Cantamaggio possa crescere sempre di più coinvolgendo tutti i negozi della nostra città».

Il contest è stato organizzato dall’Ente Cantamaggio Ternano in collaborazione con Confartigianato Terni e Confocmmercio Terni. L’iniziativa ha coinvolto diversi commercianti in tutta la città con una buona adesione.