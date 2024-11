Terni, via Cavour: c’è la mostra ‘Un caffè con l’arte‘

‘Un caffè con l’arte’. Questo il nome della mostra che, sabato pomeriggio, è stata inaugurata al caffè Cavour di Terni, nell’omonima via del centro. Protagonista la classe 1964 Serena Imbruglia, già di recente in azione in biblioteca comunale e al museo diocesano. Una serie di opere con focus su natura morta, falsi d’autore, paesaggistica e volti.



