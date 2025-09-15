Una due giorni tra improvvisazione teatrale, cocktail e sfide. Si chiama ‘ImproCavour’ ed è un mini festival organizzato per venerdì 19 e sabato 20 settembre grazie alla collaborazione tra i locali di via Cavour, a Terni.

Le attività – viene sottolineato – si «trasformeranno in un palcoscenico urbano. Un’ iniziativa nata dal basso, dall’impegno dei negozianti che si sono autotassati e con pochi mezzi, ma con grande entusiasmo, hanno deciso di riportare vita e partecipazione nel cuore della città».

In azione diverse attività tra gioco, creatività e sorpresa «con attori che animeranno i vari negozi e i ristoranti di via Cavour con performance ispirate alle attività presenti su questa storica strada. Non mancheranno microeventi collaterali sempre all’ insegna dell’improvvisazione, per coinvolgere il pubblico in un’esperienza nuova, dinamica e partecipata». L’obiettivo è far tornare via Cavour protagonista della vita cittadina.

Venerdì alle 18 si inizia con ‘Impro on the rocks’ in zona Hora Media in Piazzetta: unione della mixology e dell’improvvisazione teatrale. «Il pubblico, da semplice spettatore/fruitore, diventa parte attiva del gioco. Tre bartender Tania Spadoni de Il Vinaio, Simone Piacenti di Hora Media, Maurizio Vecchione del Caffè Cavour si sfidano dietro al bancone per creare cocktails originali a partire da ingredieti scelti a sorte dal pubblico, interpretando situazioni teatrali estratte anch’esse a sorte. Giuria tecnica a cura Rolando Oddi». Costo di 15 euro e prenotazione allo 0744 58188 o 380 2590551.

Sabato 20 c’è l’elogio dell’improvvisazione dalle 18 nella stessa location. Con laboratorio filosofico a cura dello psicoterapeuta Saverio Bafaro: «Il pubblico verrà spronato a ragionare sul sillogismo ‘se la vita è il qui e ora e il qui e ora è improvvisazione, la vita è improvvisazione’». Ingresso libero. Poi l’evento ‘La strada diventa spettacolo’ dalle 18 alle 20 con incursioni teatrali a cura de ‘Il ponte’ (coinvolti Design Lab, Giorgia Abbigliamento, Antica Norcineria, Tabaccheria Cavour, Edera e La Bicicletta) e chiusura dalle 20.30 con match di improvvisazione teatrale: spettacoli itineranti nei bari e nei ristoranti aderenti. In questo caso sono coinvolti Caffè Cavour, Zero Zero Bakery Cafè, Me Gusta, Sud, Il Vinaio, The Black Sheeps e Hora Media.