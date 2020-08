Terni, chiusura ponte: cambia viabilità in via XX Settembre

Ponte sul fosso di Stroncone off-limits in via XX Settembe dal 24 agosto all’11 novembre. Lo rende noto la direzione Mobilità del Comune di Terni: è stata firmata – dal funzionario Angelo Porchetti – un’ordinanza che prevede una serie di modifiche alla viabilità per il periodo in considerazione. Il motivo è legato alle opere che dovrà effettuare il consorzio di bonifica Tevere-Nera.

Via Magenta, via Montebello, via Pastrengo

In primis scatta il divieto di circolazione «per tutti i veicoli nel tratto di via XX Settembre in corrispondenza del ponte con obbligo di svolta a sinistra in via Magenta», quindi il «senso unico di marcia nel tratto di via Magenta compreso tra l’intersezione con via XX Settembre e l’accesso ai parcheggi sottostanti i fabbricati numeri civici 1-21»; il «doppio senso di marcia nel tratto di via XX Settembre compreso tra l’intersezione con via Goito e l’accesso al cortile del fabbricato numeri civici 46, 46/A e 46/B»; il «divieto di fermata in via Montebello tratto compreso tra le intersezioni con via Varese e via via Goito lato destro» e il «divieto di fermata in via Montebello tratto compreso tra le intersezioni con via Varese e via Pastrengo lato destro». La chiusura e le varie modifiche sono dovute alla richiesta avanzata dal consorzio di bonifica Tevere-Nera per i lavori – compresa la demolizione e il rifacimento del ponte – di sistemazione idraulica del fosso.