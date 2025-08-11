Un 22enne ternano è stato arrestato dalla polizia di Stato dopo quanto accaduto in corso Vecchio nel tardo pomeriggio di domenica.

Il giovane, già ai domiciliari con permesso di uscita dalle 18.30 alle 20.30, è stato fermato per un controllo alle 19.15. Gli agenti gli hanno trovato un frammento di hashish nella mano: «La reazione del ragazzo è stata tutt’altro che pacata. Insulti, minacce e una furia incontrollata che lo ha spinto – spiega la questura – a colpire l’auto di servizio con calci».

Breve colluttazione e 22enne placato. Una volta condotto in questura è stato arrestato: «Grazie al ritrovamento dell’hashish, gli agenti hanno potuto estendere le indagini con una perquisizione domiciliare, che però ha dato esito negativo».