A Terni torna l’inconfondibile rombo delle auto storiche grazie alla XXVIII Coppa Borzacchini organizzata dall’Historic club Borzacchini. I prossimi 14 e 15 giugno ono attese circa cinquanta auto storiche provenienti da tutta Italia, pronte a farsi coinvolgere da un percorso ricco di storia, cultura e tradizioni, con alcune novità. «La prima – spiegano gli organizzatori – riguarda la serata di sabato durante la quale è previsto uno spettacolo del Maestro Mogol, accompagnato dal pianista Gioni Barbera. Gli equipaggi saranno catturati dalla musica che ha fatto sognare e ballare intere generazioni.

Altra importante novità è che la Coppa Borzacchini, oltre ad essere a calendario del Trofeo Marco Polo dell’Asi, sarà anche valida per il Trofeo dei Due Campioni ideato di concerto con l’Autoclub Luigi Fagioli di Osimo, anch’esso federato Asi, che organizza (11-12 ottobre) il Trofeo Coppa Fagioli Storica. L’iniziativa – proseguono dal club ternano – è nata con l’intento di trasmettere e ricordare il nome ed i valori sportivi dei due campioni. Nello specifico, gli equipaggi che parteciperanno ad entrambe le manifestazioni avranno l’opportunità di effettuare anche alcune prove di regolarità predisposte sui due percorso di gara al solo scopo di stilare una classifica per l’assegnazione del Trofeo dei Due Campioni».

La XXVIII Coppa Borzacchini prenderà il via la mattina di sabato 14 giugno da piazza Ridolfi. La carovana motoristica viaggerà verso Narni e San Gemini con arrivo a Carsulae per la visita al complesso archeologico. Nel pomeriggio gli equipaggi raggiungeranno Castel dell’Aquila per ammirare il Museo dell’Arte Contadina, patrimonio del territorio. Riaccesi i motori, puntando verso Toscolano, dopo una visita con degustazione ad una cantina della zona, piloti e navigatori concluderanno la prima tappa al resort I Ciclamini del Maestro Mogol dove è previsto il pernottamento e l’atteso spettacolo musicale.

Domenica 15 giugno, lasciata Tuscolano, la carovana si dirigerà verso Vignanello (Viterbo) dove sono previste le visite a Castello Ruspoli e ai Giardini del Parco, considerati tra i più belli d’Europa, perfettamente manutentati nel rispetto dell’originalità. A seguire pranzo e premiazioni. Anche quest’anno il parco macchine si annuncia di notevole interesse. Tra tutte spicca una ‘barchetta’ Cisitalia Gilco Ermini, della collezione Begliomini di Terni, che ha partecipato condotta dall’equipaggio ternano Begliomini-Begliomini alla 1000 Miglia storica 2022 e alla 1000 Miglia di velocità del 1952 pilotata dal gentlemen driver Ugo Puma che non riuscì a tagliare il traguardo a seguito di un incidente.