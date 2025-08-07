Torna a Todi la ‘1/2 Notte bianca dei bambini’. Sabato 9 agosto piazza del Popolo si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per un pomeriggio e una serata all’insegna del divertimento, della musica e della creatività.

Giunta alla nona edizione, l’iniziativa è promossa e gestita dall’ufficio per le politiche familiari del Comune e prenderà il via alle 17.30 con una vivace accoglienza a cura degli artisti di strada, l’apertura dell’area giochi di una volta, del circuito di mini bici e della tenda delle fiabe, che animeranno la parte iniziale della manifestazione.

Alle 18.30 spazio alla musica partecipata con il ‘Drum Circle’ di Stefano Baroni, un’esperienza sonora collettiva pensata per avvicinare grandi e piccoli al ritmo e all’ascolto, in un’atmosfera giocosa e inclusiva guidata dal linguaggio del corpo e dalla mimica del facilitatore.

Alle 19.15 sarà la volta della tradizionale e scatenata ‘Battaglia dei 100 cuscini’, subito seguita, alle 19.30, dallo spettacolo teatrale ‘Improvvisamente una volta’ della compagnia Voci & Progetti. Sul palco, quattro attori porteranno in scena un’improvvisazione di favole, ispirata ai principi della ‘Grammatica della fantasia’ di Gianni Rodari, con il pubblico dei bambini protagonista nella costruzione di nuove storie.

Il prefinale della serata è previsto per le 21.15 con Tino Fimignani e il suo spettacolo ‘Il mago con la T maiuscola’: un mix di magia, giocoleria, equilibrismo e comicità, tra carte impazzite e gag. Gran chiusura dalle 22.30 con la Kuma Funky Band, collettivo milanese di sette elementi che farà ballare tutta la piazza a suon di funk e groove fino alla mezzanotte.

La regia della manifestazione è affidata all’assessore alla cultura, alla scuola e al sociale Alessia Marta, che sottolinea: «Con questa iniziativa, che si approssima ormai al decennale, l’amministrazione comunale conferma l’attenzione per le famiglie e per le loro diverse istanze, compresa quella di un sano e gratuito momento di aggregazione e divertimento, mentre ci si prepara alla ripartenza dell’anno scolastico cui gli uffici stanno lavorando in queste settimane per assicurare i relativi servizi».