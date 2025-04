di M.L.S.

Torna l’opera al circolo ‘Il Drago’ di Terni. Domenica 4 maggio, alle 18, al Salone delle feste andrà in scena l’opera di Puccini ‘Gianni Schicchi’. L’iniziativa rientra nell’ambito del ciclo ‘Percorsi culturali’ che ha avuto inizio il 31 agosto 2023 con il ‘Barbiere di Siviglia’ e proseguito negli ultimi due anni con una serie di concerti di musica classica e di opere tra cui ‘La serva padrona’.

Due anni di musica ed eventi culturali in uno scenario naturale come il ‘salotto ternano’ a palazzo Bianchini Riccardi in piazza Duomo. Grazie alla collaborazione con il conservatorio di Perugia Francesco Morlacchi e al direttore artistico Carlo Palleschi, si sta per aggiungere l’opera ‘Gianni Schicchi’ musicata da Giacomo Puccini su libretto di Giovacchino Forzano. Un’opera comica in un atto che fa parte del trittico di Puccini insieme al ‘Tabarro’ e a ‘Suor Angelica’, basata su un episodio del Canto XXX della Divina Commedia di Dante Alighieri.

Anche in questa occasione ‘Il Drago’ apre le sue porte anche ai non soci.

GIANNI SCHICCHI – Opera in un atto

Libretto: Giovacchino Forzano

Una produzione del Conservatorio di Musica Francesco Morlacchi di Perugia

Personaggi e interpreti:

GIANNI SCHICCHI, 50 anni, baritono Matteo Mencarelli

LAURETTA, figlia di Gianni, 21 anni, soprano Xianli Wang

ZITA detta La Vecchia, cugina di Buoso Donati 60 anni, contralto Sara Servili

RINUCCIO, nipote di Zita 25 anni tenore Zheng Zhang

GHERARDO, nipote di Buoso, 40 anni tenore Haoyang Wang

NELLA, moglie di Gherardo, 34 anni, soprano Andreina Ramirez

GHERALDINO, loro figlio 7 anni contralto Markos Bindocci

BETTO da Signa, cognato di Buoso, povero e malvestito, età indefinibile,

basso Linzhi Tao

SIMONE, cugino di Buoso, 70 anni, basso Marco Seri

MARCO,figlio di Simone 45 anni baritono Giulio Zerbo

LA CIESCA, moglie di Marco, 38 anni mezzo – soprano, Kayla Boyte

MAESTRO SPINELLOCCIO, medico, basso Zhihao Wu

SER AMANTIO Di NICOLAO, notaro, baritono, Zheng Gong

PINELLINO, calzolaio, basso Jiaxin Li

GUCCIO, tintore, basso, Shiwei Ren

Direttore: Carlo Palleschi

Regista: Pacifica Artuso

Assistente alla regia: Tommaso Sagrazzini

Pianista: Filippo Franceschini

Scenografia e attrezzeria: Galleria Botticelli