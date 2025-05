di M.L.S.

Ocriculum, ‘Il tempo fugge. Non qui, non ora’. È il motto che da dodici edizioni accompagna Ocriculum AD 168, l’evento che trasforma questo ‘lembo d’Umbria alle porte di Roma’ in un viaggio immersivo nella storia. E il tempo tornerà a fermarsi dal 30 maggio al 1° giugno quando Ocriculum riprenderà vita con oltre 250 rievocatori, riportando in scena la quotidianità di un municipio romano del II secolo d.C.: accampamenti legionari, mercato, porto fluviale, scuola romana, spettacoli gladiatori, riti religiosi, banchetti, danze e dimostrazioni di artigianato.

Un evento pensato per famiglie, appassionati, turisti e studiosi, ambientato in uno dei siti archeologici più straordinari del centro Italia: quello dell’area archeologica di Ocriculum. I visitatori potranno scoprire: i resti del municipio romano attraverso visite guidate, il centro storico medievale di Otricoli con l’archeo-trekking di sabato mattina, l’Antiquarium Casale San Fulgenzio (aperto per l’occasione). A QUESTO LINK TUTTO IL PROGRAMMA. L’evento è stato presentato al Met alla presenza del sindaco di Otricoli Antonio Liberati, del presidente dell’associazione Ocriculum Giacomo Antonelli, il consulente marketing per il progetto Terre di Otricoli Federico Rubini.

LE FOTO