C’è attesa per la nuova edizione di VinOtricolando. Dal 1° al 3 agosto, tra le stradine e le piazze del borgo si alterneranno stand di produttori, spazi dedicati all’assaggio e performance artistiche dal vivo. Il vino diventa così il filo conduttore di una festa che celebra il territorio e la sua comunità, ma anche un’opportunità per i visitatori di avvicinarsi con curiosità e consapevolezza al mondo della viticoltura. In programma concerti, spettacoli, stand gastronomici, esposizioni di artigiani e tante cantine locali protagoniste. Per gli organizzatori si tratta di «un modo per riscoprire e valorizzare le tradizioni del passato, creando al contempo opportunità di sviluppo economico e sociale per le comunità locali». Attese oltre venti cantine in expo e tanto artigianato e cibo di qualità.

«VinOtricolando – spuegano gli organizzatori – nasce con un obiettivo chiaro: valorizzare il patrimonio culturale e identitario del borgo di Otricoli. Lo fa nell’ambito del progetto Pnrr 2024 ‘Il turismo delle radici’, che punta a riscoprire e preservare le identità locali, coinvolgendo le comunità e offrendo ai visitatori esperienze autentiche, vissute e condivise». Durante i tre giorni della manifestazione, le vie del centro storico si trasformeranno in un percorso esperienziale: venti punti ristoro dove gustare i piatti tipici umbri (e non solo), accompagnati da oltre venti cantine provenienti da tutta Italia che offriranno il meglio della loro produzione vinicola.

Musica, spettacolo e arte in ogni angolo del borgo

Ogni sera, dalle 20.30 le piazze del borgo si animeranno con spettacoli musicali dal vivo, performance itineranti e dj set sotto le stelle. Venerdì 1° agosto: Le Pulci, Good Vibrations acoustic duo, gli Ashes con il loro dom rock e Lo Sviolinista, che tornerà alle 23 per un suggestivo e originale dj set tra violino ed elettronica. Sabato 2 agosto: ancora gli Ashes, seguiti dai ritmi brasiliani e caraibici dei Caracca Tamburi Itineranti e dal rock’n’roll dei The Whips. Il dj set finale sarà affidato a Ivan Cap, artista dell’etichetta Klubasic. Domenica 3 agosto: chiusura esplosiva con il funky pop della Fantomatik Orchestra, il punk energico della Clyto Band e il raffinato acustico al femminile delle Hanami. Alla console per l’ultimo dj set, Fialla & Meme Racs.

Artigianato, creatività e spiritualità

Non mancherà l’artigianato locale, con mercatini della tradizione che spaziano dall’uncinetto alle ceramiche, dai giochi per bambini agli arredi decorativi. Tra gli espositori: Piero, con le sue creazioni in legno completamente fatte a mano; Lorcan, stand dell’artista pirografa Loredana Cantoni; Noa the Oracle, con le suggestive creazioni in resina di Noemi Vittori, amuleti e oggetti spirituali con erbe sacre e fiori veri.

Mostre artistiche e fotografia d’autore

Il percorso si arricchisce quest’anno di mostre fotografiche e artistiche che dialogano con la musica e il paesaggio: ‘Musica in Mostra’ di Francesco Urbanetti, con intermezzi jazz dal vivo a cura di Carlo Tondinelli e le sue chitarre; ‘In Apnea’ di Elisabetta Sinibaldi, una raccolta di quadri sospesi tra immaginazione e sogno; la sorprendente esposizione delle stoffe dipinte da Marco Marciani, il cui ricavato andrà a sostegno dell’associazione Gene Piga Italia odv, impegnata nella ricerca per le malattie genetiche rare. VinOtricolando è anche solidarietà La mostra di Marco Marciani sarà anche occasione per un gesto concreto di solidarietà: le stoffe dipinte dall’artista saranno messe in vendita e l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione Gene Piga Italia odv, da anni in prima linea nel supporto alle persone affette da malattie genetiche rare.

