Prosegue a Torreorsina (Terni) la festa dei santi patroni Rocco e Teodoro, che si concluderà lunedì 25 agosto con lo svolgimento del ‘Palio della Rosa’. Organizzata dalla Pro loco ‘Tradizioni Vive’ di Torreorsina, insieme alla pievania di San Bernardino e al Gruppo musici di Torreorsina, la festa vedrà giovedì 21 agosto – ore 21.30 – il corteo storico in costume per le vie del paese. Poi una tre giorni dedicata alla musica: venerdì 22 alle ore 21.30 gli Slebo e a seguire dj set Zerk, sabato 23 alle ore 22 Marco Rea, domenica 24 alle 21.30 Statale 526 (cover band di Max Pezzali-883).

Per gli amanti dell’arte, tutti i giorni dalle 18 alle 24, presso la chiesa di Sant’Antonio, mostra personale ‘Liquido’ di Valentina Angeli. Tutte le sere, a partire dalle 19.30, apertura dello stand gastronomico ‘La Bettolaccia’ con arrosticini di pecora, salsiccia, hamburger, birra e altro ancora. Disponibili hamburger veggy e per menù per bambini.