Un viaggio tra paesaggi spettacolari, imprevisti e riflessioni sulla sicurezza in montagna: giovedì 29 maggio alle 20.45 il cinema Politeama di Terni ospita l’anteprima regionale del film ‘Tra natura e quota – Giovanni Storti sopravvive alle Alpi Apuane’, prodotto da Cineblend in collaborazione con il Club alpino italiano.

Il documentario, firmato da Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon, segue l’attore Giovanni Storti (del trio Aldo, Giovanni e Giacomo) in una coinvolgente avventura sulle Alpi Apuane. Un’esperienza autentica, tra bellezza selvaggia e difficoltà impreviste, capace di far riflettere sul rapporto tra uomo e natura. L’evento, organizzato con la sezione Cai di Terni, sarà arricchito da un momento di approfondimento a cura di Massimiliano Raggi, presidente della sezione, che al termine della proiezione dialogherà con Marco Geri, socio del prestigioso Club alpino accademico. Tema dell’incontro: la sicurezza e la gestione dei rischi in ambiente montano.

Sebbene Giovanni Storti non potrà essere presente in sala, il suo spirito e la sua ironia attraverseranno lo schermo in una narrazione che unisce leggerezza, consapevolezza e amore per l’ambiente. Il film è stato selezionato al Trento Film Festival 2023 e rappresenta un’occasione preziosa per gli appassionati di montagna, cinema e avventura. L’ingresso è aperto al pubblico.