Per l’ottavo anno consecutivo Stefano de Majo torna sulle acque del lago di Piediluco con la sua poetica rassegna ‘Teatro al tramonto in battello’, una vera e propria esperienza sensoriale tra arte, natura e silenzio. Un appuntamento ormai divenuto tradizione e che, stagione dopo stagione, continua ad attirare spettatori da tutta Italia. Il successo è frutto anche del consolidato sodalizio tra l’attore e i titolari della spiaggia Miralago, Davide e Silvana Crisostomi, conduttori del battello che ospita le rappresentazioni.

Come da tradizione, il cartellone accompagnerà tutta l’estate: dal 29 giugno fino al 31 agosto. Il battello salperà alle 19 dal molo della spiaggia Miralago, navigando nei tratti più suggestivi del lago fino a spegnere il motore, lasciandosi cullare dal silenzio e dalle atmosfere sospese del tramonto. Un’esperienza immersiva in cui il pubblico, come nel teatro dell’antichità, assiste ai cambi luce naturali del sole che cala: dal calore del tramonto si passa all’incanto de ‘l’ora blu’, fino alla notte, con le luci del paese riflesse sull’acqua e le stelle che fanno da quinta.

Sei gli spettacoli proposti quest’anno da Stefano de Majo, ognuno costruito come tappa di un percorso catartico che accompagna lo spettatore in un viaggio emozionale attraverso parole, suoni, immagini e memorie. Come sempre, lo spettacolo si fa esperienza collettiva e artistica: negli anni, accanto all’attore si sono alternati musicisti, danzatori, pittori, in perfetta armonia con i colori e i suoni del lago.

«Per questa ottava edizione – spiega de Majo – condividerò la scena con due musicisti d’eccezione: Gustavo Gasperini, violinista di fama internazionale che ha calcato i più grandi palcoscenici, e Maria Luna Cipolla, capace di sublimare voce e chitarra in un tutt’uno emozionale». Entusiasta anche Silvana Crisostomi, titolare di Miralago: «Un’esperienza unica da non perdere, incastonati in un lago che da sempre affascina artisti e viaggiatori. Le stagioni teatrali in battello sono un esempio concreto di questa bellezza ritrovata».

Il programma degli spettacoli

Domenica 29 giugno, alle 19: La Magia del Cinema sul Lago. Un viaggio tra colonne sonore e monologhi celebri, per sognare sul filo dell’immaginazione. Sabato 5 luglio, alle 19.30: La Voce delle Acque. In omaggio alla Festa delle Acque, un percorso tra memorie e personaggi che hanno segnato la storia del lago. Domenica 20 luglio, alle 19: San Francesco e il Lago. Il Poverello rivive tra le acque che solcò più volte: uno spettacolo già rappresentato anche in Francia e alla Moschea di Roma. Domenica 10 agosto, alle 19: Laika e la Luna. Per la notte di San Lorenzo, una pièce poetica con rilassamento mindfulness guidato dalla dott.ssa Cinzia Dell’Imperio e performance pittorica estemporanea di Leonardo Martellucci. Domenica 17 agosto, alle 19: Buon Compleanno Bukowski. Omaggio alla vita e all’opera del celebre poeta maledetto, nel giorno della sua nascita. Domenica 31 agosto, alle 19: Memorie di Adriano. Gran finale con un classico del ‘Teatro al tramonto in battello’: il celebre monologo tratto da Yourcenar, già portato in scena a Villa Adriana, trova sul lago uno dei suoi contesti più suggestivi. Il prezzo del biglietto è di 15 euro; per info e prenotazioni si può contattare il 348.7756600. I posti sono limitati.