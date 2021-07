Bella storia che arriva da Città di Castello – la racconta “La Nazione” – dove un uomo di origine marocchina di 44 anni ha trovato un portafogli con 500 euro in contanti e, contrariamente a quanto avrebbe fatto la maggior parte delle persone, non ha tentennato e ha portato immediatamente i soldi al comando polizia municipale di San Giustino, per fare in modo che venissero restituiti al proprietario. L’episodio si è verificato in zona ‘Dogana’

