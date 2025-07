Torna la grande lirica all’Anfiteatro Romano, e lo fa con una produzione degli Amici della Lirica della provincia di Terni: in scena, mercoledì 3 settembre alle ore 21, ‘Turandot’ di Giacomo Puccini. La presentazione si è tenuta giovedì mattina presso la Bct di Terni: presenti il presidente di Amici della Lirica, Francesco Giordanelli, ed i soci Valter Cassutti e Giampaolo Di Emilio.

«Si realizza un sogno – ha detto Giordanelli – riaprendo l’anfiteatro romano alla lirica e portando in scena un’opera impegnativa sul piano dell’allestimento ed anche vocale, con interpreti che sono di livello internazionale. Sono trascorsi cento anni dalla prima rappresentazione di questa grande ‘incompiuta’ di Giacomo Puccini e noi vogliamo celebrare l’anniversario nel modo migliore, con la Turandot che torna a Terni per la terza volta in un secolo, dopo le rappresentazioni del 1930 e del 1980. Si tratta di un nuovo allestimento, inedito, che porterà in scena diversi elementi che ricorderanno anche i valori ed i colori della Ternana Calcio che quest’anno festeggia a sua volta i cento anni di vita. Un omaggio alla città con tanti elementi che si intersecheranno, per donare a Terni una serata speciale, straordinaria».

Di seguito gli interpreti attesi a Terni per l’opera lirica di Puccini, la cui regia è curata da Alessandro Brachetti: Maria Tomassi (la principessa Turandot), Alberto Profeta (il principe ignoto), Ferruccio Finetti (Timur, suo padre), Renata Campanella (Liù, giovane schiava), Leonardo Galeazzi (Ping, Gran cancelliere), Raffaele Feo (Pang, Gran provveditore), Eduardo Hurtado Rampoldi (Pong, Gran Cuciniere), Domenico Poziello (Altoum, imperatore della Cina), Giulio Alessandro Bocchi (un mandarino), Silvia Caprini (il principe di Persia). Due gli ensemble di primissimo piano che accompagneranno gli artisti: il Coro dell’Opera di Parma diretto dal maestro Ruben Ferrari e l’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane diretta dal maestro Stefano Giaroli, oltre 1.500 recite dirette in carriera e di recente artefice dell’eccezionale messa in scena dell’opera ‘Simon Boccanegra’ di Giuseppe Verdi, allestita nel porto di La Spezia con lo sfondo incomparabile del veliero Amerigo Vespucci.

L’evento sarà anticipato da due momenti incentrati sulla scoperta e la conoscenza di ‘Turandot’: giovedì 28 agosto alle ore 17, presso la Biblioteca comunale di Terni, è in programma una ‘introduzione e guida all’ascolto di Turandot’. Il giorno precedente lo spettacolo, martedì 2 settembre nel tardo pomeriggio, sarà invece possibile assistere gratuitamente alle prove presso l’Anfiteatro Romano: per le prenotazioni, che sono obbligatorie, contattare i recapiti telefonici 338.2076011 e 338.3867165. I biglietti per lo spettacolo sono disponibili sul circuito TicketItalia e, a Terni, presso la biglietteria Terni Centro (corso Vecchio 227), Bacco & Tabacco (via Mancini 19/A) e Tabaccheria Valentina (via del Rivo 264). L’evento si avvale del contribuito della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni.