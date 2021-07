Turismo estivo, l’Umbria registra segnali positivi

L’introduzione del ‘Green pass’ e le nuove regole per gli spostamenti turistici stanno avendo alcuni effetti positivi per le previsioni di vacanza dell’estate 2021. Tuttavia la ripresa dei contagi in alcuni mercati chiave, e poi in Italia, fa permanere uno scenario di grande incertezza. Secondo l’Osservatorio Isnart (Istituto nazionale ricerche turistiche di Unioncamere), però, l’Umbria è tra le regione che registrano segnali positivi.

L’Umbria tra le mete estive

Rispetto allo scorso anno, secondo Isnart, si registrano segnali positivi dai mercati internazionali nei primi due mesi estivi (+32% a luglio e +30% ad agosto), che premiano soprattutto Lazio, Campania, Umbria, Sicilia, Puglia e Toscana. Il mercato interno resta anche per il 2020 centrale per il turismo in Italia. Infatti, fino al 2019 l’incidenza delle presenze turistiche degli italiani era di circa il 50% (49,5% nel 2019), mentre nel 2020 con il Covid l’ incidenza degli italiani è aumentata al 68,6% e per il 2021 si attesterà al 68,3%.