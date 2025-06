Tutto pronto alla Comunità Incontro di Amelia per accogliere la III° edizione della ‘Giornata del cinofilo’, in calendario domenica 29 giugno e organizzata dal Gruppo cinofilo perugino ‘Aldo Cavicchi’ unitamente al Gruppo cinofilo orvietano e al Gruppo cinofilo ternano, in collaborazione con la Comunità Incontro. L’evento celebrerà il legame speciale che da sempre esiste tra l’uomo e il suo amico a quattro zampe, con un’attenzione quest’anno ai valori dell’inclusione sociale. Inizialmente previste anche nel pomeriggio, le attività cinofile al campo sportivo di Molino Silla sono state tutte spostate alla mattina a causa delle alte temperature prevista nel week end. Una decisione presa, causa di forza maggiore, per tutelare il benessere del pubblico e degli animali coinvolti nelle varie discipline.

La giornata inizierà alle ore 9.30 presso il campo sportivo di Molino Silla con l’esibizione delle discipline sportive ENCI e quelle delle unità cinofile. Presentatore e animatore ufficiale della manifestazione sarà il noto esperto cinofilo Alfonso Montefusco. Oltre a celebrare la cinofilia, l’iniziativa vorrà anche facilitare l’interazione tra i cani e i ragazzi impegnati nel percorso di recupero. A seguire, alle 11 presso l’auditorium, si svolgerà il convegno ‘Il cane e il cinofilo in tutte le loro affinità’ che vedrà presenti esperti ed appassionati insieme ad alcuni ospiti della Comunità Incontro che racconteranno la loro esperienza nella cura degli animali presenti nell’area zoologica della struttura.

«È con orgoglio e profonda emozione che celebriamo la terza edizione della ‘Giornata del cinofilo’ in questo luogo speciale – afferma Vitaliano Gaggi, presidente del Gruppo cinofilo perugino -, dove l’amore della Comunità si unisce all’amore per la cinofilia. Un ringraziamento speciale va alla direzione e a tutto lo staff per l’ospitalità e la fiducia riposta in noi. Il 29 giugno, festa dei santi Pietro e Paolo, renderà omaggio anche al fondatore della Comunità Incontro, don Pierino Gelmini, nel giorno del suo onomastico». L’evento sarà ad ingresso libero, ma come già avviene nei raduni e nelle esposizioni canine, il pubblico non potrà accedere con il proprio cane poiché gli spazi saranno esclusivamente riservati agli esemplari impegnati nella manifestazione.