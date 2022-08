Tutto pronto per il Todi Festival: si parte il 27 agosto. Il programma

di Simona Panzolini

Al via il Todi Festival, uno dei principali appuntamenti culturali dell’Umbria e d’Italia, che si terrà dal 27 agosto al 4 settembre nel centro storico di Todi. La kermesse di teatro, musica e arti visive, fondata nel 1987 da Silvano Spada, raggiunge quest’anno la XXXVI edizione ed apre il ricco cartellone di eventi sabato 27 agosto con lo spettacolo ‘Il corpo delle donne come campo di battaglia’ di Matëi Vişniec (debutto nazionale al teatro comunale). Chiusura il 4 settembre con il concerto in teatro di Patty Pravo.

Guarducci in sella

Confermata per il settimo anno consecutivo, la direzione artistica di Eugenio Guarducci e l’organizzazione in capo all’agenzia Sedicieventi. Tra gli appuntamenti del main stage, anche il teatro esperienziale e teatro a pedali, mentre Todi Off, dedicato alle proposte di teatro e danza d’autore, rilancia la location della splendida Fortezza Bastiani. In omaggio a Fabrizio Plessi, l’artista emiliano conosciuto in Italia e Germania per le sue videoinstallazioni, si terrà la mostra temporanea allestita nella suggestiva Sala delle Pietre di palazzo del Popolo. L’esposizione, curata da Marco Tonelli, verrà inaugurata sabato 27 agosto nel corso della prima giornata del Todi Festival.

Programma, teatro comunale e chiostro di San Fortunato

Una ricca serie di appuntamenti attende il pubblico del teatro comunale. Ad aprire il festival, sabato 27 Agosto alle ore 21, il debutto nazionale de ‘Il corpo della donna come campo di battaglia’ di Matëi Vişniec, regia di Alessio Pizzech, con Marianella Bargilli e Annalisa Canfora. Due donne – una psicologa americana e una donna bosniaca vittima di uno stupro di guerra – e, sullo sfondo, la guerra in Bosnia. Matëi Vişniec, uno dei maggiori drammaturghi europei, ci racconta con intelligenza, poesia e acume gli effetti devastanti della guerra dove l’arma più feroce per distruggere gli individui e la collettività è rappresentata proprio dalle violenze fisiche sulle donne. Domenica 28 Agosto, ancora un’anteprima nazionale sul palco del teatro comunale: alle ore 21 andrà in scena ‘In fedeltà’ del pluripremiato Rob Drummond, con la regia di Roberto Rustioni e la performance di Loris Fabiani. Un game-show dal tocco leggero in cui Fabiani invita due persone single del pubblico, che non si conoscono tra loro, a costruire sul palco un primo appuntamento. Con leggerezza, partendo dalla biografia di Darwin e dalle sue teorie scientifiche, fino ad arrivare ai siti d’incontro web, l’autore, attraverso la continua interazione con gli spettatori, si interroga sull’amore. Spazio alla danza martedì 30 agosto, sempre al teatro comunale alle ore 21, con il debutto nazionale di ‘Pinocchio’. La coreografia è curata da Emilio Calcagno e in scena ci saranno cinque danzatori: Amalia Borsellino, Giulia Di Guardo, Luigi Geraci Vilotta, Rosada Letizia Zangri, Ilyes Triki. I temi di questo racconto – tra sogno e realtà, bugie, verità e manipolazione – lo rendono ancora estremamente contemporaneo. Figlio improbabile, Pinocchio è l’archetipo del bambino dei sogni: prima di tutto desiderato e poi fatto su misura dal genitore per colmare la sua solitudine. Un racconto che descrive perfettamente la violenza dell’educatore, la tensione tra la manipolazione e l’apprendimento che nasce dal confronto con gli adulti, ma anche la prepotenza dei bambini tra di loro. Pinocchio impara così che, di fronte alla violenza del mondo, la menzogna non è sempre punita, né la verità premiata. Si passa quindi alla musica, mercoledì 31 agosto alle ore 21.00 al chiostro di San Fortunato, con il concerto di piano e voce, in esclusiva regionale, del giovane talento Frida Bollani Magoni. Figlia d’arte, da sempre immersa nel mondo dei suoni e della musica, Frida comincia a studiare regolarmente pianoforte classico all’età di 7 anni sotto la guida del maestro Paolo Razzuoli, che le insegna la notazione musicale in Braille. In prima nazionale, giovedì 1° settembre il sipario si alzerà su ‘L’altro mondo’ di Daniele Ronco e Luigi Saravo, in scena alle ore 21 al teatro comunale: lo spettacolo è un mix fra teatro esperienziale e l’innovativo format del ‘teatro a pedali’. Nel momento in cui accede in sala, lo spettatore viene invitato a rispondere ad alcune domande che riguardano problematiche relative al cambiamento climatico e alle criticità ad esso collegate. ll pubblico è quindi chiamato a raccontare, attraverso una piattaforma dedicata, alcune delle sue abitudini ed esperienze per elaborare un racconto collettivo. ‘Teatro a pedali’ è invece il format in cui le persone, grazie alla loro pedalata, contribuiscono attivamente alla sostenibilità di uno spettacolo. Il pubblico coinvolto può avere a disposizione fino a 14 bike collegate a un sistema di cogenerazione elettrica e, grazie allo sforzo fisico prodotto pedalando, genererà l’energia necessaria ad alimentare l’impianto audio-luci del palcoscenico. Venerdì 2 settembre ancora un’esclusiva regionale, in programma alle ore 21 nel chiostro di San Fortunato, dove andrà in scena ‘Il quotidiano innamoramento’, rito sonoro di e con Mariangela Gualtieri, con la guida di Cesare Ronconi. Lo spettacolo dà voce ai versi di ‘Quando non morivo’, ultima raccolta di poesie della Gualtieri, li intreccia ad altri del passato e compone il tutto in una partitura ritmica ben orchestrata, restituita sotto forma di ‘incanto fonico’, quel bagno acustico che sprofonda ognuno in se stesso e allo stesso tempo tiene viva e unita l’intera comunità degli spettatori. Sabato 3 settembre è dedicato alla valorizzazione delle affascinanti arti circensi con il debutto alle ore 21 di ‘Gelsomina dreams’, per la regia e coreografia di Caterina Mochi Sismondi. In scena Elisa Mutto, Alexandre Duarte, Federico Ceragioli, Vladimir Ježić, Michelangelo Merlanti, Ivan Ieri, Bea Zanin, Nicolò Bottasso, Paolo Stratta e Nina Carola Stratta. La drammaturgia, ispirata all’immaginario di Federico Fellini, poggia sul sogno di Gelsomina, una giovane donna/bambina, eterea e visionaria. Il suo viaggio onirico dà vita a una proiezione sospesa di personaggi, in bilico tra il glamour in stile dolce vita e il mondo della strada, mescolando visioni circensi ed elementi di teatralità. Si torna al chiostro di San Fortunato domenica 4 settembre, alle ore 18.30, con il coinvolgente dialogo tra scienza e avventura dal titolo ‘Mari & Menti’, in anteprima nazionale, in compagnia di Giulio Maira – neurochirurgo di fama internazionale – e Alberto Luca Recchi, esploratore del mare, protagonista insieme a Piero Angela dell’apprezzatissima conferenza/spettacolo ‘I segreti del mare’. Sembra che la vita sia nata nelle profondità dell’oceano e lì sarebbero nati anche la morte, il sesso e l’altruismo. La storia degli animali, e quindi anche la nostra, è una storia di mare. Poi abbiamo sviluppato il pensiero, la coscienza, il linguaggio, le emozioni e l’amore, ma ancora oggi un pesce vive dentro ognuno di noi. Grande chiusura, domenica 4 settembre alle ore 21 al teatro comunale di Todi, con Patty Pravo e il suo ‘Minaccia bionda Tour’, in esclusiva regionale. Uno spettacolo imperdibile in cui l’artista, in piena libertà e nello stile che la contraddistingue, si racconterà fra musica e parole. Successi, ricordi, aneddoti e contributi video, alcuni dei quali inediti, saranno scanditi dalla voce narrante live di Pino Strabioli. In scaletta i brani che hanno fatto la storia della musica italiana, ma anche quelli più ricercati e sperimentali, per un’artista amatissima che, dalla mitica notte romana del Piper, continua a sedurre il pubblico, tra successi e sparizioni, provocazioni e intense interpretazioni.

Programma Todi Off, teatro Nido dell’Aquila

Todi Festival torna con Todi Off, la rassegna di teatro e danza contemporanei – giunta alla sesta edizione – orientata sin dalla sua nascita alla formazione di pubblico e artisti per un loro avvicinamento al teatro di ricerca. Gli spettacoli di Todi Off si terranno da domenica 28 a martedì 30 agosto e poi da giovedì 1° a sabato 3 settembre, alle ore 18, presso il suggestivo Nido dell’Aquila. Queste le proposte in programma: ‘Don Giovanni, da Mozart e Da Ponte a I Tre Barba’ con Lorenzo De Liberato, Alessio Esposito e Lorenzo Garufo, regia di Lorenzo De Liberato; lo ‘Stabat Pater’ di Elena Lolli e Manuel Ferreira, con Manuel Ferreira e Gioele Cosentino, regia di Claudio Orlandini; ‘A Merica’ di Ramona Tripodi, con Anna Carla Broegg e Ramona Tripodi; ‘Let me be’ di e con Giuseppe Comuniello e Camilla Guarino; ‘Lei Lear’ di e con Chiara Fenizi e Julieta Marocco, regia di André Casaca, Chiara Fenizi e Julieta Marocco; ‘Pulcinella all’antica’ di e con Valerio Apice. Gli spettacoli e gli incontri delle rassegne Todi Off e Around Todi sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. I biglietti per gli spettacoli del main stage sono acquistabili sul sito www.todifestival.it