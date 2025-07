Le voci, i suoni e ritmi del mare nel cuore dell’Umbria verde. Nando Citarella e i Tamburi del Vesuvio apriranno il 1° agosto la decima edizione del Calvi Festival, rassegna di teatro, musica, cinema, arte e danza diretta da Francesco Verdinelli con il sostegno del Comune di Calvi e della Fondazione Carit. Sarà un’edizione importante quella pensata per festeggiare i primi 10 anni della rassegna, nata dalla felice intuizione del direttore artistico Verdinelli e cresciuta negli anni in qualità e partecipazione del pubblico.

‘Magna Mater’, questo il titolo del concerto, aprirà la rassegna alle 21.15 al teatro dei Giardini del Monastero. Artista formatosi con Eduardo de Filippo, Dario Fo, Ugo Gregoretti e Roberto De Simone, Citarella è riconosciuto come uno dei più grandi interpreti della musica che affonda le radici nella popolarità italiana. Nel 1994 fonda il gruppo di musica, world music/folk napoletano che ad oggi annovera: Gabriella Aiello (voce solista), lo stesso Citarella (voce solista-chitarra battente-tamburi a cornice-marranzano), Carlo Olaf Cossu (violino), Simone Pulvano (percussioni mediterranee) e Mauro Bassano (organetto-zampogna-lira calabrese), con la partecipazione del maestro Valerio Mileto (oudchitarra- bouzouki).

Il 2 agosto, altro affascinante evento fra arte e riflessione. Sempre al teatro dei Giardini del Monastero e sempre alle 21.15, la pièce ‘Il Sindaco Contadino’ di e con Ulderico Pesce. Il testo racconta la vita di Rocco Scotellaro, sindaco di Tricarico, nel Matese, e poeta della civiltà contadina del sud Italia. Prima dello spettacolo, alle 18, l’inaugurazione della collettiva di pittura ‘Molteplici sguardi’ a cura di Antonietta Aulcina nel foyer del teatro.

‘Alma Saxophone Quartet’ sarà invece l’evento del 3 agosto, sempre alle 21.15 e sempre nella stessa location. Un viaggio nella musica americana del ‘900 con i virtuosismi di Simone Bellagamba (Saxofono Soprano), Andrea Piccione (Saxofono Contralto), Davide Lucente (Saxofono Tenore) e Andrea Leonardi (Saxofono Baritono).

A Calvi dell’Umbria ci saranno tanti personaggi e interpreti di tutte le sezioni in cui si snoda, come da tradizione, il festival. Tra questi, Massimo Dapporto, Pino Strabioli, Cinzia Leone, Benedetta Buccellato e poi il teatro greco, la tammuriata, il tributo a Franco Battiato, il cinema con le pellicole di grandi registi italiani, la danza, l’arte, la letteratura, con un occhio attento ai grandi temi dell’attualità come l’ambiente e la medicina e il gran concerto finale con la prestigiosa banda della Marina Militare Italiana.

Sempre nell’ambito del Festival, Calvi si trasformerà anche quest’anno in un set a cielo aperto dove verranno girati i tre cortometraggi le cui sceneggiature hanno vinto l’ultima edizione del prestigioso Premio Rossellini, un evento cinematografico che rende omaggio al grande regista italiano e che mosse i suoi primi passi a Cannes. Successivamente Renzo Rossellini, figlio di Roberto, ne ha preso le redini ed ha scelto Calvi dell’Umbria come set cinematografico per girare i corti vincitori, i quali verranno poi proiettati per la prima volta alla Festa del Cinema di Roma. Con i tre di quest’anno Calvi è giunta ad ospitare 15 cortometraggi vincitori negli anni dell’ormai noto premio. Sempre in quest’ambito l’11 agosto sarà proiettato il docufilm ‘The Rossellinis’ e sarà premiato Alessandro Rossellini, figlio di Renzo, autore dello stesso docufilm sulla storia della famiglia.