L’icona dell’alt indie punk Jon Spencer protagonista giovedì 6 novembre ad Umbertide al cinema Metropolis. Salirà sul palco in occasione della rassegna Degustazioni Musicali. Si inizia alle 22 con biglietti a partire da 14 euro e ridotto per gli under 25.

Si esibirà con il suo nuovo power trio nel quale passerà in rassegna brani dal mini-LP ‘Sick of Being Sick!’ e classici di Pussy Galore, Blues Explosion, Heavy Trash e Hitmakers. Accanto a Spencer ci saranno il batterista Spider Bowman e il bassista Kendall Wind, entrambi provenienti dai wunder-punk di Woodstock, i Bobby Lees. Il progetto è sostenuto da Sviluppumbria e realizzato in collaborazione con T-Trane, Spazio Modu e Coesione Italia 21-27 Umbria. Per info è possibile scrivere a [email protected].