Giovedì mattina presso la Provincia di Terni è stata presentata ufficialmente la prima edizione della Umbra Walking Ultramarathon, un evento ludico-motorio non agonistico a passo libero, che si snoda lungo strade bianche collegando 14 borghi dell’Umbria. L’ultramaratona attraversa il territorio compreso tra la bassa valle del Tevere, al confine con il Lazio, e la pianura ai piedi dei monti Martani, seguendo l’antica Via Amerina, strada consolare che un tempo univa Roma a Ravenna.

Il percorso si inserisce nel contesto del ‘Cammino della Pietra Bianca’, inaugurato a maggio 2024 con un’edizione speciale a numero chiuso, destinata a partecipanti esperti. Questa fase pilota – spiegano gli organizzatoti in una nota – ha permesso la valutazione del percorso e la raccolta di feedback utili al suo miglioramento.

Quest’anno la Umbra Walking Ultramarathon si svolgerà nelle giornate del 13 e 14 settembre, con l’obiettivo di promuovere il territorio umbro attraverso la mobilità lenta, un valore fortemente radicato nella regione che vanta il più alto numero di cammini d’Italia. Il punto di partenza dell’evento sarà Attigliano, dove i partecipanti torneranno dopo aver percorso 126 chilometri, attraversando in successione Giove, Penna in Teverina, Amelia, Sambucetole, Montecastrilli, Dunarobba, Avigliano Umbro, Castel dell’Aquila, Collicello, Macchie, Porchiano del Monte, Lugnano in Teverina e Alviano.

Oltre alla 126 km, la manifestazione prevede altre tre distanze con partenze e arrivi in comuni differenti: marathon di 45 km con partenza e arrivo ad Attigliano, percorso di 30 km con partenza e arrivo ad Avigliano Umbro, percorso di 14 km con partenza e arrivo ad Alviano. Il Comune di Avigliano Umbro avrà un ruolo chiave, accogliendo i partecipanti alla massima distanza per il pernottamento di sabato 13 settembre, prima della loro ripartenza il giorno successivo.