Umbria, ‘green pass’: 137 controlli e 14 multe del Nas dall’entrata in vigore

Ristoranti e bar, palestre, sale scommesse e mezzi di trasporto: sono stati 137 i controlli effettuati dai carabinieri del Nas di Perugia, su tutto il territorio umbro, dall’entrata in vigore del ‘green pass’. I militari, coordinati dal tenente colonnello Giuseppe Schienalunga, si sono concentrati nei settori e in quegli ambiti dove le violazioni della normativa sono state ritenute più probabili. In totale gli accertamenti sono stati 112 in provincia di Perugia e 25 in quella di Terni. A questi hanno fatto seguito 14 sanzioni per il mancato rispetto della normativa anti Covid: 7 relative al ‘green pass’ ed altrettante per carenze nella cartellonistica e/o nell’applicazione del protocollo. Di queste, 10 hanno riguardato il territorio perugino e 4 quello ternano.

