Il sindacato autonomo di polizia Sap si appresta a celebrare, anche in Umbria, il Memorial Day, giornata dedicata alla memoria di tutti coloro che hanno perso la vita per mano del terrorismo, delle mafie e di ogni forma di criminalità, in particolare nell’esercizio del proprio dovere.

Il 9 maggio, di mattina, si terrà una cerimonia al parco ‘Emanuela Loi’ di Terni e presso la questura di Perugia. Dove verranno deposte corone in memoria della stessa Loi e di Emanuele Petri, presso il monumento in suo ricordo. Nel pomeriggio il segretario regionale del Sap Claudio Nannini e i segretari provinciali di Perugia (Giovanni D’Alessandro) e Terni (Gianluca Botondi) presenzieranno, insieme al sindaco di Narni Lorenzo Lucarelli, al torneo di calcio organizzato presso il campo San Paolo di Narni Scalo per celebrare il Memorial Day.

L’evento sportivo vede la partecipazione dei giovani calciatori (classe 2016) di Ternana, Narnese, Perugia e Foligno. Un quadrangolare che sarà concluso dalle premiazioni e da un rinfresco. Dal Sap giunge un ringraziamento particolare «a tutti gli sponsor, alla Narnese Calcio che ha messo a disposizione le strutture e a tutte le società partecipanti». Proprio il coinvogimento dei più giovani – afferma Nannini – «è il messaggio che vogliamo dare, ripartire dai bambini, dai ragazzi per costruire un futuro nuovo nel segno della legalità».