Umbria: nominati diciassette nuovi Maestri del lavoro

Lunedì 1° maggio, diciassette lavoratori umbri – dodici nella provincia di Perugia e cinque in quella di Terni – saranno insigniti della ‘Stella al merito del lavoro’. A comunicarlo è il Console regionale dei ‘Maestri del lavoro’ dell’Umbria, Stefano Maria Perelli, a seguito della riunione della commissione per l’accertamento dei titoli di benemerenza. L’elenco dei nominativi verrà inviato dal ministro Marina Elvira Calderone al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l’emissione del decreto di assegnazione della decorazione.

Il riconoscimento

L’onorificenza di ‘Maestro del lavoro’ è la più alta concessa ad un lavoratore dipendente e contrariamente agli anni precedenti, sarà consegnata non più nell’ambito delle manifestazioni del 1° maggio ma il prossimo dicembre in concomitanza con la celebrazione dei cento anni della ‘Stella al merito’ con cerimonie sia a Roma che in tutti i capoluoghi di regione. Il Console Perelli ricorda che «il riconoscimento valorizza e premia quanti, nell’attività lavorativa, si sono distinti per laboriosità, perizia e rettitudine morale». La decorazione al merito è destinata ogni anno a circa mille lavoratori italiani operanti in Italia e all’estero.

Chi sono

Di seguito i nominativi dei neo Maestri del lavoro 2023. Provincia di Perugia: Walter Bucciarelli (BusItalia – Perugia), Vanni Cerquaglia (UmbriaBitumi – Pantalla), Francesco D’Amico (Poste Italiane – Perugia), Roberto Diano (Banca Nazionale del Lavoro – Arezzo), Roberto Donnini (Fratelli Betti Snc – Santa Maria degli Angeli, Assisi), Roberto Mancini (Nestlè Italiana Spa – Perugia), Remo Palomba (Società Edile Appalti Spa – Marsciano), Giuseppe Pannacci (Saci Industrie Spa – Ponte San Giovanni, Perugia), Vanni Tomassi (Fornaci Briziarelli Spa – Marsciano), Mario Tosti (Lungarotti Società Agricola – Torgiano), Paolo Zafarana (Enel Green Power Italia Spa – Perugia), Loredana Zamponi (Re.Le.Gart. Cooperativa Sociale – Perugia). Provincia di Terni: Alberto Bernarducci (Servizio Elettrico Nazionale Spa – Terni), Sandra Bordacchini (Astolfi Spa – Terni), Alfredina Laurucci (Agostini & Co. Srl – Avigliano Umbro), Graziano Rengo (Edilcasa Landi Srl – Acquasparta), Maria Rita Zara (El.Te. Srl – Terni).