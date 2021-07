Umbria, promozione turistica: si punta su Steve McCurry

di S.F.

L’esigenza di non far «crollare la comunicazione» ma, invece, «proseguire con una attività continua e persistente volta a mantenere costante l’interesse sull’Umbria» in ambito turistico e promozionale. C’è questa motivazione alla base dell’attivazione di un progetto – in via di definizione per ora – legato al noto fotografo statunitense Steve McCurry per un costo di 60 mila euro e di durata biennale.

Cosa si farà

Il progetto – viene specificato nell’atto deliberato in accompagnamento all’iniziativa più estesa che riguarda il periodo autunnale e altre manifestazioni – nasce dal legame del 71enne fotografo originario di Philadelphia «con l’Umbria e dalla sua richiesta di poter continuare a raccontare il nostro territorio attraverso una serie di attività come la creazione di un concorso fotografico presieduto da lui stesso, la realizzazione di un servizio fotografico inedito, nonché la partecipazione ad una serie di attività promozionali in Usa attraverso la presenza del maestro in eventi/interviste». Mirino – in generale – sul Festival del cinema di Todi, Umbria Jazz Terni ed Eurochocolate: sono gli eventi su cui ‘spingere’ a livello di promozione territoriale. Il tutto per un intervento complessivo da 250 mila euro.