Umbrialibri: a Terni tre giorni di presentazioni, incontri e laboratori

Incontri, laboratori, presentazioni e la mostra-mercato, in presenza, degli editori umbri. Umbrialibri torna a Terni, con un’anteprima giovedì 28 ottobre e poi da venerdì 29 a domenica 31, nei locali della biblioteca comunale in piazza della Repubblica, spazio esterno che ospiterà l’esposizione degli editori umbri. La rassegna editoriale e culturale promossa dalla Regione ha quest’anno il titolo-tema ‘Lato-Donna’, e vuole indagare e approfondire il ruolo della donna nell’editoria e nella cultura.

La rassegna editoriale

Tra gli ospiti attesi, venerdì 29 ottobre alle 16.15 Simona Baldelli insieme all’ex ciclista Giada Borgato presenterà il volume ‘Alfonsina e la strada’; alle 17.30 ci sarà Giulio Perrone con il suo libro ‘America non torna più’, e Roberto Contu alle 18.45 presenterà ‘La tigna’. Sabato 30 ottobre alle 16.15 Ilaria Giani con ‘Direttrici senza orchestra’; alle 17.30 toccherà a Maria Grazia Calandrone con ‘Splendi come vita’ e, alle 18.30, a Daniele Mencarelli con ‘Sempre tornare’. La giornata di sabato si concluderà poi alle 21.30 con Liv Ferracchiati e il suo ‘Sarà solo la fine del mondo’. Domenica 31 ottobre alle 16.15 ‘Donne con lo zaino. Storie di donne sempre in cammino’, con Patrizia D’Antonio e Raffaella Gambardella; alle 17.30 Donatella Di Pietrantonio, con ‘Borgo sud’, e alle 18.45 Giorgia Tribuiani, con ‘Blu’. «Siamo estremamente lieti di proseguire il percorso iniziato a Perugia dall’8 al 10 ottobre – sottolinea Paola Agabiti, assessore regionale alla cultura – con l’ormai tradizionale tre giorni di incontri e appuntamenti di Umbrialibri a Terni. Proporremo un programma di assoluto livello, con editori e autori locali affianco alle voci più interessanti e importanti dell’editoria contemporanea, e con una particolare attenzione, peculiarità questa dell’edizione ternana, dedicata alle scuole e alle giovani generazioni, grazie a laboratori e attività formative. È questa la direzione in cui vogliamo muoverci anche in futuro, per consolidare Umbrialibri come manifestazione di dimensione nazionale, pur mantenendo il suo peculiare radicamento sul territorio regionale, e coinvolgere sempre più un pubblico eterogeneo e trasversale». Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito e per accedere in biblioteca sarà necessario il ‘Green pass’.