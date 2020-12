Un video del 1930 riporta alle origini del ‘Bacio’ Perugina

di Alice Tombesi

Come venivano prodotti i cioccolatini più famosi dell’Umbria (e non solo) nel 1930? Michele Patucca, video maker 28enne, oltre che a Radio Subasio, lavora anche al recupero e alla valorizzazione dei vecchi filmati in bianco e nero. È proprio attraverso questo processo di restaurazione che Michele ha reso di nuovo attuale – con immagini a colori e la rimozione di rumori e imperfezioni – un video del 1930 girato nello stabilimento della Perugina a Fontivegge. Le immagini mostrano il ciclo di lavorazione e produzione di alcuni dei prodotti dolciari maggiormente rappresentativi della fabbrica e il lavoro di centinaia di operaie e operai.

La modernità della Perugina

Come da un semplice seme di cacao – accuratamente scelto, spolverato, torrefatto, spezzato e sbucciato – si arriva alla macinazione attraverso macchine a cilindro. Parte della pasta che si ricava viene poi utilizzata per l’estrazione del burro di cacao. «I blocchi di residuo sono ridotti in polvere impalpabile che, con l’aggiunta del burro, costituisce il cacao della Perugina» spiega Michele nel video. Un processo di lavorazione lungo e delicato che vede impiegate, soprattutto nelle prime fasi, centinaia di operaie. Ed è proprio per l’alto numero di donne impiegate nella fabbrica della Perugina che l’azienda aveva messo a disposizione – come mostra il video – una ‘sala di maternità’ dove le mamme potevano lasciare i bambini durante le ore di lavoro.

Un posto nella storia

Tornando al processo di produzione all’interno della Perugina, il video mostra l’emulsione del cioccolato ad alte temperature per molte ore fino a diventare una pasta che, nelle macchine modellatrici, prende la forma di cioccolatini e tavolette. Non solo il reparto dei famosi ‘baci Perugina’, il video mostra anche la lavorazione di caramelle, confetti fino alla produzione del cartonaggio per confezionare i prodotti. Un viaggio indietro nel tempo che riempie d’orgoglio chiunque sia umbro perchè mostra come, dal 1930 ad oggi, il duro e minuzioso lavoro dell’azienda abbia assicurato alla Perugina un posto nella storia delle fabbriche di cioccolato.

IL VIDEO RESTAURATO DA MICHELE PATUCCA