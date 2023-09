Da Terni a Uomini e Donne, Martina si mette in gioco

Breve, ma intensa. Può essere definita così l’esperienza di Martina Schibeci, 37enne di Terni, davanti alle telecamere della famosa trasmissione di Canale 5 Uomini e Donne. Venerdì pomeriggio è stata infatti tra le protagoniste della puntata, dove ha partecipato in qualità di corteggiatrice del cavaliere Alessio Pili Stella.

«Sono qui per mettermi in gioco» ha spiegato, visibilmente emozionata, presentandosi al cospetto del 45enne procuratore sportivo di Torino. Con il quale ha detto di condividere la passione per il canto – «ma sono stonata» ha precisato con ironia – e la buona tavola. Intensi occhi celesti e sorriso smagliante, una laurea in economia in tasca, divorziata, Martina è proprietaria con la sua famiglia del Collescipoli Sporting Club. Single da un anno e mezzo, con la sua partecipazione in tv ha voluto dare una ‘scossa’ alla sua vita. Ma l’esperienza nel programma di Maria De Filippi, purtroppo per lei, si è conclusa presto, visto che la conoscenza con Alessio, salvo colpi di scena, non proseguirà ulteriormente.