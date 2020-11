Università di Perugia: 2.150 tablet agli studenti con difficoltà

di A.B.

Il rettore dell’università degli studi di Perugia, Maurizio Oliviero, ha firmato il bando che prevede l’assegnazione di 2.150 dispositivi tablet agli studenti dell’ateneo in difficoltà economiche. Il concorso è rivolto alle matricole ed agli studenti iscritti agli anni successivi. Il progetto si inserisce nell’ambito del Mur, con lo scopo di contrastare il divario digitale, un fenomeno in costante crescita anche causa della pandemia da Covid-19.

Il bando

Il concorso per l’assegnazione prevede la distribuzione di tablet e schede sim dati, in comodato d’uso gratuito e temporaneo. I dispositivi verranno consegnati a chi ne farà richiesta per tutta la durata dell’anno accademico 2020/2021, sulla base di parametri di reddito e merito, con una particolare attenzione nel garantire la possibilità di accesso agli studenti con disabilità.

I requisiti

Sono ammessi a partecipare al concorso esclusivamente gli studenti il cui valore dell’ISEE corrente non superi il limite di 40 mila euro. Per tutti gli allievi che intendono presentare la domanda, è necessario essere regolarmente iscritti per l’anno accademico 2020/2021, alla data del 23 ottobre 2020, ad un corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico dell’università degli Studi di Perugia. Aver presentato, entro la stessa data, la richiesta di riduzione della contribuzione universitaria per l’anno accademico 2020/2021, inserendo i dati relativi all’ISEE 2020, valido per le prestazioni universitarie del proprio nucleo familiare di appartenenza. Infine è obbligatorio aver conseguito almeno 15 CFU dal 1° ottobre 2019 al 30 settembre 2020.

Come accedere

Per presentare la domanda è necessario accedere al portale SOL (servizi unline) dell’università, collegandosi con le proprie credenziali alla pagina www.segreterie.unipg.it. Il termine del concorso è previsto per giovedì 12 novembre 2020.