Vaccini Umbria, over 80: ciclo completato per il 38,80%

L’1,51% sul totale. Questa la percentuale di persone tra i 70 ed i 79 anni che in Umbria hanno completato il ciclo vaccinale anti Covid al 16 di aprile, con un incremento rispetto alla scorsa settimana di 119 soggetti: è uno dei dati contenuti nel consueto aggiornamento settimanale pubblicato dal Governo sulla campagna di vaccinazione.

Over 80

A venerdì 16 aprile sono 33.525 gli ultraottantenni che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 38,80% sul totale (86.402, la media nazionale si attesta al 45,19%). Ad aver ricevuto la prima dose è il 70,83% (media 76,09%), mentre sono ancora in attesa di iniziare in 25.200 (vale a dire il 29,17% contro un dato nazionale del 23,91%).

Fascia 70-79

In questo caso la prima dose è stata somministrata al 27,72% della popolazione totale (la media italiana è del 30,14%), mentre il ciclo vaccinale è completo per l’1,51% (media nazionale del 3,41%). Ancora in attesa della prima dose in 70.057, il 72,28% (media sul territorio italiano del 69,86%).

Ospiti Rsa

Per quel che concerne gli ospiti delle Rsa, in Umbria hanno terminato il ciclo vaccinale il 72,73% contro il 76,86% della media italiana. Prima dose per l’82,96% (92,38% la media nazionale), ancora in attesa di iniziare in 953 (17,04% contro il 7,62% nazionale).

Personale sanitario

Alle ore 8 di venerdì 16 aprile hanno ricevuto la prima dose il 95,12% su un totale di 27.034 soggetti (media nazionale del 92,68%, alcune regioni sono al 100%). Ciclo completo per il 78,46% (media italiana del 75,65%), in attesa di iniziare sono in 1.319 (il 4,88%, media nazionale del 7,32%).

Personale scolastico

Ad aver chiuso il ciclo vaccinale – da ricordare che nel contempo è arrivato lo stop del governo per dare la priorità agli over 70 – sono in 225, ovvero lo 0,80% sul totale (media nazionale dell’1,35%). Prima dose per il 67,35% (media italiana del 73,55%), restano in attesa in 9.140 (il 32,65%, contro una media italiana del 26,45%).