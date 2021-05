Vaccini maggio-giugno Previsto l’arrivo di oltre 200 mila dosi

Sono 203.580 – oltre 70 mila da confermare – le dosi di vaccino in arrivo in Umbria nel periodo compreso tra domenica 16 maggio e martedì 29 giugno. Questa almeno la previsione di approvvigionamento nel prossimo mese e mezzo: in maggior misura riguardano Pfizer.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

UMBRIA, FASCIA 60-69: PREADESIONI DAL 17 MAGGIO. PROBLEMI CON GLI ACCORDI

Le cifre

A fornire la previsione è la Regione Umbria. Oltre 104 mila sono dosi Pfizer (già tutte confermate), quindi a seguire c’è Astrazeneca con 46.300 (oltre il 50% da confermare), Moderna con 36.200 (oltre 30 mila da confermare) ed a chiudere il cerchio Johnson & Johnson con 16.650.