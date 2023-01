Valnerina: Allegrini confermato presidente di Confcommercio

«Ci impegneremo in continuità con il lavoro importante che abbiamo dovuto affrontare in questi ultimi cinque difficilissimi anni segnati da tante emergenze, a partire da quella tragica del post terremoto. Ma abbiamo anche tante nuove idee e progetti, che realizzeremo insieme per contribuire allo sviluppo economico e sociale del nostro territorio». A parlare è Alberto Allegrini dopo la conferma alla presidenza di Confcommercio Valnerina da parte degli imprenditori del commercio, turismo, servizi, professioni del territorio.

«Una squadra giovane»

Alla vicepresidenza è stato nominato Marco Maria Magrelli e fanno parte del nuovo consiglio direttivo anche Omar Di Curzio, Catia Di Giannicola, Valentina Fausti, Alvaro Maria Flammini, Catia Ulivucci. «La nostra è una squadra giovane, composta dalle seconde generazioni degli imprenditori del nostro territorio. Hanno entusiasmo e tanta grinta. Hanno tanta voglia di fare e fare bene, per le nostre aziende e per le nostre comunità, che hanno vissuto esperienze durissime. Sono già emerse alcune idee molto interessanti sulle quali ci confronteremo nel corso della prima riunione del nuovo consiglio, che abbiamo già fissato al 15 gennaio, e che porteremo presto all’attenzione di tutti i nostri interlocutori».