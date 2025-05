Via con le iscrizioni 2025 per il ‘Terni Canta D’Autore’, il contest dedicato ai giovani cantautori. Si possono effettuare gratuitamente sul sito ufficiale tributodautore.it.: i 20 finalisti si esibiranno il 6 settembre in centro storico.

I giovani partecipanti, provenienti da tutta Italia, potranno concorrere presentando due brani: uno inedito, scritto da loro, e una cover liberamente scelta dal repertorio della grande canzone d’autore italiana. Un percorso che unisce creatività originale e omaggio ai maestri. «Dopo una fase di selezione nazionale, venti finalisti – sottolineano gli organizzatori, ovvero Terni Città Futura e Argoo – avranno l’occasione di esibirsi dal vivo nella serata conclusiva del contest, in programma il prossimo 6 settembre nel centro storico di Terni, in un evento pubblico pensato per dare spazio, voce e visibilità ai nuovi talenti». «Il progetto mira a offrire non solo un palco, ma un’occasione concreta di continuità, confronto, visibilità e sviluppo del proprio talento. Un’attenzione che nasce dalla consapevolezza che i semi del futuro vanno coltivati con cura, accompagnando i giovani in un percorso che – seppur impegnativo – può regalare emozioni, conferme e soddisfazioni, artistiche e umane». Nel contempo si avvicina il primo appuntamento con il Tributo d’Autore 2025, il 4 luglio all’anfiteatro romano con Michele Bravi.