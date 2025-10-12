Vini in Umbria, c’è chi può esultare per aver ottenuto un prestigioso riconoscimento. Si tratta della Cantina Goretti che, domenica a Roma, ha ricevuto il premio grazie a ‘Il Trebbio’ nell’ambito dell’evento che celebra le eccellenze vitivinicole italiane.

«Questo riconoscimento ci riempie di gioia. È il risultato di anni di ricerca, sperimentazione e amore per la nostra terra», il commento di Gianluca Goretti, protagonista a Roma insieme alle sorelle Sara e Giulia. «Abbiamo voluto puntare su una varietà storica del nostro territorio, valorizzando l’autenticità con uno stile contemporaneo», le parole delle due giovani. Ha collaborato con lo sviluppo l’enologo Emiliano Falsini.